Le Village Provençal fait son grand retour à Bruxelles

Le Village Provençal est de retour cette année pour vous faire découvrir un marché et des saveurs qui vous feront voyager jusque dans le Sud de la France .

Au programme : des savons de Marseille qui sentent divinement bon, des vins du Sud à déguster entre amis sous le soleil et tout un arsenal de produits artisanaux dont nos palais raffolent. C’est le moment où jamais de refaire votre stock d’huile d’olive, de tapenades goûteuses ou encore de succulents fromages !

On vous met au défi de ne pas réussir à trouver votre bonheur parmi les 30 producteurs et artisans rassemblés pour l’occasion.

Envie d’aller y faire un petit tour ?

Le village posera ses valises au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles et ce, du 7 au 10 septembre. Vous aurez ainsi tout le loisir de déambuler entre les échoppes les jeudis, vendredis et samedis de 10h à 19h (et de 10h à 18h le dimanche).