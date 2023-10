Nos voitures deviennent trop grandes pour les parkings et c’est problématique

Nos voitures deviennent de plus en plus imposantes et cela commence à poser problème ! La plupart des parkings ne sont en effet pas conçus pour des bolides XXL.

Si on soulève souvent le manque de bornes électriques pour recharger sa voiture dans les parkings, il existe un problème dont on parle moins et qui prend, on peut le dire, de plus en plus de place: la taille des places de parking. Ces dernières années, la taille de nos voitures n’a cessé d’augmenter à tel point que de plus en plus de parkings se retrouvent inadaptés. Les places y sont trop petites, impossible d’y garer une grosse bécane ou de sortir de sa voiture sans érafler la portière de son voisin.

Des voitures de plus en plus grandes

Le phénomène semble toucher tous les modèles de voitures. La Golf est par exemple passée d’une largeur de 1,75 m en 2003 à près de 1,8 m aujourd’hui, tandis que l’ID.4 électrique a une largeur qui atteint même 1,85 m. Nos voitures sont plus imposantes d’année en année et cela complique le stationnement.

À lire aussi La SNCB veut construire une nouvelle tour de parking à Hal

Des places de parking trop petites

Nos bécanes étant plus larges qu’il y a quelques années, il devient de plus en plus compliqué de monter ou descendre de sa voiture dans les parkings. Comme l’a calculé l’organisme anglais de consommateurs Which, 161 modèles du parc automobile sont désormais trop longs pour tenir sur une place de stationnement standard dont la longueur est de 4,8 m. Et ce nombre ne fait qu’augmenter! Niveau largeur, le constat est identique. 27 types de voitures ont des difficultés à ouvrir leurs portières une fois garées.

Aucune réglementation

À noter que, si chez nos voisins, la taille des emplacements de parkings est réglementée, il n’en est rien chez nous. En Belgique, aucune loi ne fixe cet espace et on se calque sur les normes néerlandaises selon Het Nieuwsblad. La norme stipule qu’une place de parking doit avoir une largeur de 2,525 m pour une longueur de 5,13 m pour les places classiques et 5,44 m pour les places en pente. Les opérateurs de parkings ne sont cependant en rien obligés à suivre ces normes. Résultat: pour maximiser l’espace, les places sont souvent le plus étroites possibles et il devient très vite difficile de s’extirper de sa voiture.

Si la situation est déjà assez compliquée aujourd’hui, elle ne risque pas de s’améliorer. La tendance est au grossissement de nos voitures et rien ne dit que les places de parkings vont suivre la trend au même rythme.

À lire aussi C’est quoi ces places de parking vertes qui ont fleuri partout à Liège?