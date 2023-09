«Run to Kick» et sa marraine Angèle courent pour lutter contre le cancer ce dimanche

Ce dimanche aura lieu la sixième édition de «Run to Kick», une course carritative qui a pour but de récolter des fonds dans la lutte contre le cancer. Retrouvez toute les informations à propos de cet événement qui vous permettra de passer un bon moment en famille ou entre amis pour la bonne cause.

La lutte contre le cancer ne s’arrête jamais, et elle a toujours besoin de fonds. C’est pour cette raison que l’association KickCancer organise chaque année depuis six ans une course, «Run to Kick», qui permet de récolter des fonds.

Le principe est simple: chaque coureur s’engage à récolter des fonds autour de lui (au minimum 200€ pour les adultes ou 100€ pour les enfants et les étudiants de moins de 25 ans) et tout le monde se retrouve ce dimanche 24 septembre au pied de l’Atomium pour courir ou marcher dans la bonne humeur.

Angèle comme marraine

La marraine de cet événement n’est autre qu’Angèle, et si elle ne pourra malheureusement pas présente à cette édition, elle soutient chaque année les coureurs et coureuses. A l’heure d’écrire ces lignes, l’association avait récolté 1 068 437€, pour 2.376 participants et 215 équipes.

«En Europe, on diagnostique chaque année un cancer à 35 000 enfants et jeunes de 0 à 23 ans. On connaît mal les causes de ces cancers, dont les formes sont nombreuses. Chaque type de cancer pédiatrique est ainsi considéré comme une maladie rare, ce qui peine à attirer suffisamment de recherche scientifique», rappelle l’association. Alors si vous souhaitez faire un don, en soutenant un coureur ou non, rendez-vous ici.

Infos Pratiques

Quand? Dimanche 24 septembre 2023 à 11h

Où? Au pied de l’Atomium

Infos et inscription? Ici.