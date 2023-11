Voici les destinations les plus populaires de 2023

Les trois destinations les plus appréciées

C’est le Costa Rica avec ses magnifiques plages qui était la destination péférée des voyageurs cette année. Il faut dire qu’avec sa faune étonnante et son climat qui descend rarement en dessous de 25°C, le pays a tout pour séduire les voyageurs en quête de soleil et de dépaysement. En seconde place, on retrouve la République dominicaine avec sa forêt tropicale et ses plages de sable fin. Enfin, c’est la Colombie qui termine le podium en tant que troisième destination préférée des touristes.