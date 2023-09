Voici les parcs d’attractions dans lesquels on attend le plus longtemps

Attendre de valider son ticket d’entrée, attendre de monter dans une montagne russe, attendre après une glace… L’expérience dans un parc d’attractions n’est pas faite que d’adrénaline, mais de patience aussi. Mieux vaut ne pas être trop pressé quand on en visite un aux États-Unis, la destination où les parcs sont les plus bondés du monde. Ce sont aussi les plus chers. Et sur ce thème, Disney remporte la palme!

Des rencontres effrayantes dans les maisons hantées du parc Astérix, Mickey qui enfile un costume de vampire/squelette à Disneyland Paris, le Marsupilami tel un zombie habillé de bandelettes au parc Spirou dans le Vaucluse… Halloween est un nouveau rendez-vous de taille pour les parcs d’attractions qui ne se contentent plus d’accueillir leurs fans au début du printemps. Dans l’Oise, l’affluence était telle au parc Astérix l’année dernière à l’occasion d’Halloween que des visiteurs se sont retrouvés bloqués à l’entrée tandis que d’importants bouchons avaient été signalés sur l’autoroute A1 menant vers le parc à la sortie de Plailly.

Une expérience parfois gâchée

Sans en arriver jusqu’à ce type de scénario, que le parc a décidé de prévenir cette année en instaurant un système de réservation pour les billets non datés et utilisés durant les vacances de la Toussaint, la foule et l’attente aux attractions font partie (malheureusement) de l’expérience dans ce type de sites de loisirs.

Sauf qu’on doit dompter son impatience davantage selon la destination choisie, et notamment quand on veut monter dans un manège aux États-Unis. Le pays de l’oncle Sam abrite le plus grand nombre de parcs d’attractions où il y a la plus forte concentration de visiteurs au kilomètre carré. D’après une analyse publiée par la plateforme Floridapanhandle, qui propose un panel d’activités touristiques et de locations de vacances en Floride, la moitié des vingt parcs d’attractions les plus fréquentés au monde se trouvent là-bas. A Las Vegas, l’Adventuredome, un parc d’attractions en intérieur situé dans le complexe hôtelier Circus Circus, accueille annuellement près de 208 visiteurs au mètre carré! Pour réaliser son calcul, le site web américain s’est appuyé sur les chiffres relatifs à la superficie des parcs et du nombre de visiteurs annuels, recensés par la base de données internationale TheParkDataBase.

Des foules difficiles à gérer

Résultat: sans surprise, on fait aussi beaucoup la queue dans les parcs d’Universal Studios, que ce soit à Los Angeles (42,41 visiteurs par m2) ou à Orlando, en Floride (30,48 visiteurs par m2), mais aussi chez Disney. Aux États-Unis, le parc d’attractions de la firme américaine de dessins animés qui se trouve dans le même Etat, Walt Disney World – Magic Kingdom, accueille 33,84 visiteurs au mètre carré. Une foule à laquelle il faut ajouter aussi la fréquentation de son parc annexe, le Disney Hollywood studios, où se pressent chaque année 27,95 visiteurs par mètre carré.

Contre toute attente, le plus ancien parc d’attractions de Disney n’est pas le plus assailli de monde. Le Disneyland Park d’Anaheim, en Californie, n’accueille «que» 24,61 visiteurs au mètre carré. Le tarif exorbitant du billet d’entrée est-il une explication? La destination est en effet la plus chère du genre, avec un tarif à 149 dollars pour un adulte, soit environ 141 euros. C’est un prix moyen pour un tarif adulte retenu dans la méthodologie de cette vaste enquête, qui a analysé et classé pas moins de 847 destinations dans le monde. Il faut tout de même avoir à l’esprit que le budget à prévoir pour visiter le plus vieux parc d’attractions de Disney, situé à Los Angeles, n’impose pas un prix fixe, mais diffère selon la période de visite, le nombre de jours et les parcs dans lesquels on souhaite entrer. Ainsi, pour la saison 2023/2024, il faut compter entre 104 et 179 dollars (soit environ entre 98 et 169 euros), pour le budget le plus élevé, sachant qu’à partir de trois jours les prix deviennent dégressifs.

Disney malheureux vainqueur

Avec ce classement, on se rend compte que Disney remporte largement la palme des parcs d’attractions les plus coûteux du monde, depuis le Magic Kingdom en Floride (122 dollars l’entrée adulte en moyenne) jusqu’à Disneyland Paris (116 dollars l’entrée adulte en moyenne). Dans le détail, on peut accéder à Disneyland Paris pour un budget compris entre 81 et 130 euros (pour les deux parcs), selon la période de visite et le jour de réservation.