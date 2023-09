Chaos au Parc Astérix alors que des jeunes dépassaient dans la file: «Ça a dérapé et c’est parti en bagarre»

Quand vous attendez des dizaines de longues minutes dans la file d’attente pour faire une attraction, il n’y a rien de plus rageant que de se faire dépasser par des personnes irrespectueuses. C’est ce qu’il s’est passé samedi soir au Parc Astérix et l’histoire se termine même au poste de police!

Des jeunes coupent la file

Ce samedi 23 septembre, aux alentours de 23h, il y avait encore du monde dans les allées du Parc Astérix et les files étaient longues pour accéder aux attractions. Mais des agents du parc ont remarqué que des jeunes doublaient tout le monde dans les files. Pour faire respecter le règlement intérieur, ils leur ont demandé d’arrêter. Mais ce premier avertissement n’a pas suffi. «Après plusieurs avertissements, nous sommes malheureusement obligés de sanctionner ce type de comportement et d’exclure les visiteurs. C’est le protocole», a indiqué le parc d’attractions. «Là, ça a dérapé et c’est parti en bagarre», a raconté un gendarme au Parisien.