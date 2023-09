Pluto et Minnie filmés en train de twerker: Disney ouvre une enquête (vidéo)

Pluto filmé en train de twerker

Sur une vidéo diffusée par le compte TikTok illegal.disney , on peut voir Pluto en train de twerker. Sur une autre vidéo, supprimée depuis, on voyait un employé déguisé en Minnie en train de faire la même danse, dans les loges cette fois. Les images auraient été filmées dans le parc Disney d’Anaheim, en Californie.

«Ils ne veulent pas que la magie soit brisée»

Ces séquences ne passent pas auprès du géant américain. «La protection de l’intégrité de ces personnages est absolument primordiale. Ils ont demandé à des enquêteurs de haut niveau de fermer cette chaîne et d’essayer d’identifier les responsables, qui sont en violation de leurs contrats de travail», a déclaré une source internet et anonyme à The Sun. «C’est l’une des entreprises les plus protectrices au monde, car elle sait que ses principaux clients sont de jeunes enfants qui ne veulent pas que la magie soit brisée», a ajouté cette personne.