Voodoo Village clôture la saison des festivals sous le soleil : tout ce que vous devez savoir sur l’événement

Comme un pied-de-nez aux festivals de juillet et d’août, Voodoo Village pourra se vanter d’être le seul événement à avoir été inondé de soleil du début à la fin. Espérons tout de même que les organisateurs prennent leurs précautions face à cette chaleur, qui pourrait être difficile à vivre pour certains festivaliers. Car ce sont deux jours prometteurs où musique, fête et expériences nouvelles vont s’entremêler qui attendent les amateurs de musique électronique. Une programmation variée

S’il est sûr que la programmation est faite pour les fans de musique électronique, il y en aura pour tous les goûts. Ceux qui aiment l’électro mélodieuse et hypnotisante pourront compter sur WhoMadeWho, Adriatique ou Jan Blomqvist. Si vous souhaitez vibrer au rythme des basses, ce sont Paula Temple, Mathame ou Nico Moreno qui seront là pour vous servir. Et puis si vous voulez brandir la carte du patriotisme, Nico Morano, Lola Haro et Yves Deruyter sont les locaux de ce festival. Plus que de la musique

Si tout le monde se rassemble pour faire la fête en musique, ce n’est pas tout. À l’image de Paradise City ou de CORE, Voodoo Village fait un (gros) effort au niveau des différentes scènes proposées, afin de permettre aux festivaliers de vivre une expérience immersive. Au total, ce sont cinq scènes à l’identité forte qui vous en mettront plein la vue, alors que vous en aurez déjà plein les oreilles. En plus de cela, comptez sur des foodtrucks et autres bars en tous genres pour combler les papilles. Comme d’habitude, Voodoo Village a attiré de grands chefs pour le restaurant du festival, où plusieurs centaines d’invités pourront déguster (sur réservation) un menu à partager créé par Mallory Gabsi et Paul Delrez. Vous l’aurez compris, le festival a à cœur d’éveiller tousles sens de ses visiteurs.

Une nouvelle zone unique en Belgique

On vous l’a dit : Voodoo Village, c’est plus que de la musique, c’est une expérience qui stimule tous les sens. L’un des points forts de cette édition est sans aucun doute « l’Oracle », une zone dédiée aux expériences holistiques. Dans cette oasis enchanteresse, les visiteurs peuvent participer à des ateliers inspirants, dont une Cérémonie du cacao et des ateliers de connexion « Partner Bliss » et « Loving Touch ». Ces activités promettent de favoriser une connexion profonde et une croissance intérieure, mais aussi de créer un espace où le soin de soi et l’introspection occupent une place centrale. À la nuit tombée, l’Oracle se transformera en une sixième scène où se produiront des artistes d’ici et d’ailleurs.

Toujours plus de mobilité

L’organisation met encore plus l’accent sur les transports publics cette année. Ainsi, Voodoo Village a mis en place un vaste plan de service de bus qui prévoit une ligne de navette entre Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Louvain et Malines. Les visiteurs bruxellois peuvent même embarquer sur un bateau de fête au départ de Tour & Taxis. La croisière durera environ une heure et les passagers pourront profiter de DJ sets et de boissons pendant ce temps.

Infos pratiques

Où ? Warandestraat 100, 1851 Grimbergen.

Quand ? Le samedi 9 septembre de 12h à 1h du matin ; Le dimanche 10 septembre de 12h à minuit.

Prix ? 79 € par jour et 129 € pour le week-end. Le samedi est sold-out mais il est possible de se procurer un ticket via l’application Ticketswap.