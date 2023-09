Une femme achète une langouste pour 200 euros avant de la relâcher dans l’océan

La scène a ému bon nombre de clients du restaurant (y compris le restaurateur). Les faits se sont produits en Sardaigne, dans un restaurant de la station balnéaire Golfo Aranci. Un couple de touristes suisses s’est installé à une table du restaurant «Genti di Mare» et c’est là que la femme a remarqué un crustacé qui reposait au fond d’un aquarium. Celui-ci permet aux clients de sélectionner eux-mêmes l’animal qui finira dans leur assiette mais la cliente en a décidé autrement.

Que s’est-il passé?

Après avoir demandé au restaurateur de sortir la langouste de sa cage aquatique, ce dernier a expliqué au couple qu’elle leur coûterait 200 euros s’ils désiraient la déguster (puisqu’elle pesait près de deux kilos). C’est là que la cliente a accepté sans broncher de payer le prix indiqué avant de lui demander de lui apporter afin qu’elle puisse la relâcher dans l’eau. Une demande tellement particulière que le restaurateur a, au départ, pensé qu’elle se moquait de lui. «Au début, je pensais qu’elle plaisantait, puis j’ai compris que la dame était sérieuse et voulait faire un bon geste» a confié l’homme à Ansa, une agence de presse.

Comme la cliente était parfaitement sérieuse, un serveur lui a apporté la langouste dans un seau devant «les yeux incrédules des autres clients» a précisé le propriétaire. Ensuite, la femme a tenu parole et s’est approchée de l’eau avec sa langouste. Une scène touchante que beaucoup de clients ont décidé de filmer.

«Que Dieu te protège…»

«Tu t’en vas, et tu ne reviens pas OK?» peut-on entendre chuchoter la femme à l’animal en l’extirpant précautionneusement de son seau d’eau. «C’est le Seigneur qui te protégera.» déclare-t-elle tout doucement avant de caresser la carapace de l’animal du bout des doigts. Après quelques secondes, elle dépose délicatement la langouste dans l’eau avant de lâcher prise. On peut ensuite voir l’animal s’éloigner en nageant immédiatement. On lui souhaite tout le bonheur du monde.