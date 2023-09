Voici l’astuce parfaite pour récupérer le ketchup au fond d’une bouteille (vidéo)

TikTok est décidemment rempli de surprises, d’astuces et de «life hack». Depuis quelques jours, la vidéo qui cartonne sur la plateforme chinoise, c’est un conseil sur la meilleure manière de récupérer le fond d’une bouteille de ketchup. La vidéo a déjà été vue plus de 22 millions de fois.

Comment récupérer toute la sauce en quelques secondes

Originaire de Los Angeles, Casey Rieger est à l’origine de ce conseil devenu viral. «OK, j'ai vu quelqu'un faire ça sur TikTok et j'ai trouvé ça génial. Je vais donc essayer», lance-t-elle avant de débuter. Elle prend ensuite une bouteille de ketchup déjà bien entamée. Elle la tient par le côté opposé au bouchon, tend son bras et commence à faire à faire un mouvement de centrifugeuse. Quelques secondes plus tard, après ce petit exercice, elle montre la bouteille à la caméra. Résultat: grâce aux lois de la physique, tout le ketchup restant se trouve près du capuchon.

«Si le capuchon s’ouvre, c'est une scène de crime»

La vidéo a été vue plus de 22,6 millions de fois et a reçu plus de 2,3 millions de likes. Elle a aussi suscité des milliers de commentaires. "Je ne sais pas à quoi je m'attendais... mais ce n'était pas ça", "Imaginez que quelqu'un fasse cela dans un restaurant", peut-on lire dans les commentaires. D’autres sont plus moqueurs: «Elle vient de découvrir la force centrifuge, bravo madame», «impossible de faire ce mouvement dans un appart à Paris tu casses tout», «Si le capuchon s’ouvre c'est une scène de crime». Certains internautes confient qu’ils feront désormais la même chose avec leurs bouteilles de shampoing et de gel douche.