Belgique: un sanglier mort a été retrouvé sur un banc en train de lire le journal et de boire du vin

Les photos ont déjà fait le tour de la Toile et pour cause: à Philippeville, des passants sont tombés nez à nez avec un sanglier mort installé sur un banc. Entre ses pattes se trouvait un journal et à sa gauche, une bouteille de vin. L’animal était «scotché» en place à l’aide d’un épais papier collant noir. Une mise en scène qui en a fait rire certains et s’indigner d’autres.