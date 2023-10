Ce couple a tout quitté pour aller chaque jour au parc Disney: «Ce n’est jamais ennuyeux»

En juillet 2022, Jessica et Wes ont pris une décision radicale. Ce couple d’Américains vivait à Charlotte en Caroline du Nord. Mais ils ont tous les deux décidé de quitter leur État et leurs boulots pour s’installer à 900 km de là, en Floride. La raison est surprenante puisqu’il s’agit de leur amour pour le parc Disney World!

Ils déménagent spécialement pour Disney

Jessica a découvert le parc d’attractions il y a six ans, alors qu’elle avait 35 ans. La visite l’a tellement marqué qu’elle a décidé de déménager pour y retourner aussi souvent qu’elle le souhaite. Pour cela, le couple a acheté des pass annuels VIP. Coup de l’opération: 1.400 $ par personne, soit environ 1.325 €. Cela leur permet d’aller à Disney World aussi souvent qu’ils le souhaitent. Et ils ne s’en privent pas! Ils y vont quasiment chaque jour, souvent le matin avant d’aller travailler, ou en soirée après le boulot.

«C’est ce qui nous apporte de la joie»

Jessica et Wes ne regrettent absolument pas ce changement de vie, au contraire c’est ce qui les rend heureux. «C’est notre priorité, c’est ce qui nous apporte de la joie», racontent-ils à The Mirror. «Ce n’est jamais ennuyeux. Nous vivons ici depuis un an, et nous n’avons pas encore tout fait», ajoute le couple. Jessica et Wes semblent ainsi avoir trouvé leur recette du bonheur: pour vivre heureux, habitons près d’un parc Disney! On vous laisse essayer!