Ce patron invite plus de 1.000 employés et leur famille à Disneyland

Quand il s’agit de faire plaisir à ses employés, Ken Griffin sait comment s’y prendre et il met les petits plats dans les grands. Cet homme est le patron de la plus grande société de trading américaine et du hedge fund Citadel. Son entreprise a généré 16 milliards de dollars de bénéfice pour ses clients en 2022. Les affaires roulent pour Ken Griffin et le milliardaire n’oublie pas d’en faire profiter ses employés.