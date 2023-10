Ce restaurant fait payer un supplément aux «mauvais parents»

Un supplément pour les clients «incapables d’élever leurs enfants»

En Géorgie, à environ deux heures de route d’Atlanta, le restaurant Toccoa Riverside n’aime pas les enfants qui font du bruit et ce qu’il considère comme des «mauvais parents». L’établissement ne s’en cache pas puisqu’il annonce la couleur sur sa carte avec un supplément pour les clients «incapables d’élever leurs enfants». Le prix de ce supplément n’est pas précisé sur la route, mais selon plusieurs visiteurs, il est de 50 $, soit un peu plus de 45 €.

«Si vous avez des enfants, évitez absolument cet endroit»

Que ce soit sur Google ou sur Tripadvisor, de nombreux clients passés par le Toccoa Riverside font part de leur expérience. «Si vous avez des enfants, évitez absolument cet endroit. Le propriétaire hyper irrespectueux a fait une énorme scène devant tout le monde parce que nos enfants ‘couraient dans le restaurant’. On nous a dit que nous devions ‘aller au Burger King’ et que nous étions de mauvais parents. Ils imposent un supplément de 50 $ pour les ‘mauvais enfants’», écrit un internaute. «Le propriétaire est venu et m’a dit qu’il ajoutait 50 $ à ma facture à cause du comportement de mes enfants. Mes enfants ont regardé une tablette jusqu’à ce que le repas arrive, ils ont mangé leur repas et ma femme les a emmenés dehors pendant que j’attendais et que je payais l’addition», ajoute un autre.