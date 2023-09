Ce scientifique affirme avoir trouvé des débris d’origine interstellaire au fond de l’océan: «Ils pourraient provenir d’une planète très différente de la nôtre»

En juin dernier, un généreux donateur privé a permis à l’astrophysicien Avi Loeb et ses équipes de mener une opération historique. Dans l’océan Pacifique, à plus de 1.700 mètres de profondeur , à 85 km au large de la petite île de Manus, ils sont partis sur les traces d’un objet qui viendrait d’au-delà de notre Système solaire. «CNEOS 2014-01-08», c’est son petit nom scientifique, serait entré dans l’atmosphère terrestre en janvier 2014 avant de se désintégrer au-dessus de l’océan Pacifique.

700 petites sphères retrouvées

Au-delà du Système solaire

Fin août, des premiers résultats ont été publiés dans une prépublication, qui n’a pas encore été évaluée et approuvée par d’autres scientifiques. Les chercheurs indiquent qu’ils ont déjà analysé 57 des sphérules retrouvées. Cinq d’entre elles présentent des concentrations énormes en béryllium, lanthane et en uranium, ce qui prouverait leur « origine interstellaire ». Selon les chercheurs de l’expédition, ces sphères «pourraient provenir d’une planète très différente de la nôtre possédant un océan de magma et un noyau de fer au-delà du Système solaire, ou d’une source encore plus exotique».