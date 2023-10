Cet avion fait-il du surplace? «Il est suspendu dans les airs» (vidéo)

L’avion fait-il réellement du surplace?

«Il s’agit d’une illusion d’optique » a-t-il expliqué au Daily Mirror. Celle-ci surviendrait quand deux avions ont la possibilité d’atterrir en même temps et que l’un d’entre eux bouge plus lentement. «San Francisco a une procédure lorsque la météo est adéquate et que deux avionspeuvent se voir, ils peuvent atterrir avec moins d’espacement latéral que ce dont vous auriez normalement besoin», a-t-il raconté. «L’avion est beaucoup plus léger que celui dans lequel le passager filme, il volera donc beaucoup plus lentement – et il pourrait y avoir un fort vent de face, ce qui signifie également moins de mouvements au sol.»