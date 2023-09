L’image tourne-t-elle vers la gauche ou vers la droite? Cette illusion d’optique rend les internautes fous!

Depuis la nuit des temps, les artistes en tous genres aiment tromper l’œil et l’être humain adore, lui aussi, être trompé. On se souvient de ce débat sans fin en 2015, lorsqu’un internaute demandait si une robe était bleue et noire, ou si elle était blanche et or. On se souvient également d’un extrait audio que certains entendaient «Yanny», tandis que d’autres l’entendaient «Laurel».