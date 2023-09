Cette femme a le plus long mulet au monde (vidéo)

Tami Manis, une Américaine du Tennessee vient de battre un record du monde. Non, elle n’a pas mangé des centaines de hot-dogs, tenus en équilibre pendant plusieurs jours sur un rondin de bois ou cuisiné la plus grande tarte aux pommes. Elle a «simplement» laissé pousser ses cheveux ou, plus précisément, son mulet.

33 ans sans couper

C’est dans les années 80, que Tami décide de laisser pousser ses cheveux. Elle confie avoir été inspirée par une fille avec une «queue-de-rat» qu’elle avait aperçue dans le clip de la chanson «Voices Carry» du groupe américain Lil Tuesday. «Je suis allée me faire couper les cheveux chez un coiffeur et il m’a dit que cette coiffure ne m’irait pas», se souvient l’Américaine. Mais persuadée qu’elle aimerait, elle n’a pas écouté ses recommandations. Depuis le 9 février 1990, elle n’a plus touché à ses cheveux. Résultat: ils mesurent aujourd’hui pas moins de 172cm, soit plus qu’elle!

Plus long mulet au monde

Depuis toutes ces années, elle prend particulièrement soin de ses cheveux. «Je fabrique un après-shampooing contenant de l’huile d’argan», explique Tami qui confie aussi devoir tresser son mulet pour qu’il ne touche pas le sol. Habituée des concours, elle avait participé aux Championnats américains de mulet en 2022, une compétition qui voit chaque année s’affronter plus de 1.000 candidats. Elle avait remporté le deuxième prix et l’équivalent de 300 $. Et voilà que cette année, elle vient d’être officiellement reconnue comme la personne avec le plus long mulet au monde pour le célèbre World Guiness Book. Il s’agit d’une véritable consécration pour Tami.

