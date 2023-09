Cette plaque personnalisée fera plaisir aux fans de Star Wars: «Ça m’a fait rire» (photo)

«Que la Force soit avec toi»

Mais ce sont souvent les traits d’humour qui ne passent pas inaperçus et qui sont appréciés par les passants et par les automobilistes. Dans ce cas, il s’agit d’une référence à une saga culte. Le propriétaire de cette Mini Cooper est visiblement fan des films Star Wars. Il ou elle a personnalisé sa plaque «TheForce», en référence à la célèbre phrase: «May the Force be with you» («Que la Force soit avec toi», en français»).