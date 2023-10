Cette plaque personnalisée illustre parfaitement l’humour et le surréalisme belge: «Elle me fait rire à chaque fois»

En Belgique, tout le monde peut choisir de personnaliser sa plaque d’immatriculation en payant 1.000€. Il faut bien sûr respecter quelques règles dans le choix des mots et qu’elle ne soit pas encore prise. Beaucoup d’automobilistes en profitent et choisissent une plaque qui fera rire les autres.

Des plaques toujours plus drôles

Parfois, on peut se dire que c’est un peu cher payé pour faire un trait d’humour, mais après tout, chacun fait ce qu’il veut de son argent. Et puis, c’est important de faire sourire. Certains Belges ont ainsi payé 1.000 € pour afficher « Jemenfous », «», «No money», «», «Ze Peye» ou encore «».

1.000 € pour écrire PLAQUE sur une plaque

Un peu comme «Ceci n’est pas une pipe» de Magritte, un automobiliste belge a déboursé 1.000 € pour afficher «PLAQUE» sur sa plaque. Une chose est sûre, cette plaque ne passe pas inaperçue et fait bien rire les internautes. «Elle me fait rire à chaque fois», «Déjà croisée. J’adore», «Excellent», peut-on lire sur Facebook. Pour certains, elle rappelle la réplique culte du «Dîner de cons» avec Juste Leblanc. D’autres imaginent ce que cet automobiliste répond quand on lui demande sa plaque. Une plaque bien marrante et originale à découvrir sur les roules belges.