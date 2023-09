Découvrez l’incroyable geste d’un homme venant de gagner à la loterie

)C’est son premier réflexe suite à sa victoire qui a fait énormément parler de lui. En effet, après avoir gagné à la loterie, Daniel a immédiatement décidé de partager son gain avec tous les employés du supermarché où il a acheté son billet. Résultat ? Il a fait don de billets de 100 dollars à toute l’équipe du magasin. « J’ai vu quelques gars s’asseoir et je leur ai donné 100 $ chacun et je leur ai dit : « Joyeux Noël » », a-t-il expliqué à la Kentucky Lottery. Un beau geste de partage qui a beaucoup ému les internautes sur lesréseaux sociaux.

Un heureux hasard

En racontant son incroyable histoire à la Kentucky Lottery, Daniel Reffitt a expliqué qu’il avait changé de billet de loterie au tout dernier moment. « J’étais sur le point d’appuyer sur le bouton pour acheter le billet Fast Play, puis je me suis dit « tant pis » et j'ai acheté l'autre billet. » a-t-il raconté. Il a ainsi fait l’acquisition d’un billet à gratter Precious Metals Titanium.

Selon la Kentucky Lottery, les chances de remporter quoi que ce soit sont de 1 sur 2,96 et la plupart des gagnants remportent des montants oscillants entre 20 et 100 dollars ! Ainsi, la femme de Daniel l’a surnommé (à juste titre) : « l’homme le plus chanceux du monde ». On est bien d’accord.