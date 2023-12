Dégoûtée par son comportement, elle coupe le pénis de son mari puis le jette aux toilettes

Une vengeance

La Brésilienne venait se rendre, en expliquant qu’elle avait coupé le pénis de son mari pour ensuite le prendre en photo et le jeter aux toilettes. Derrière ce geste atroce se cache une histoire tout aussi dérangeante. En effet, la jeune femme a indiqué qu’elle avait fait ça par vengeance, après avoir découvert que son mari de 39 ans avait eu des relations sexuelles avec sa nièce, âgée de 15 ans.

Folle de rage, la femme de 34 ans a attaché son mari de 39 ans au lit pour ensuite lui couper son pénis avec une lame de rasoir. Selon le DailyMail qui relate ce fait divers, elle a indiqué aux policiers qu’elle l’avait ensuite jeté aux toilettes en tirant la chasse d’eau car elle «avait entendu dire qu’il était possible de lui greffer un autre sexe».

Inculpée pour tentative de meurtre

Le mari a été retrouvé vivant et emmené d’urgence à l’hôpital. Son état de santé actuel n’est pas connu. Quant à sa femme, elle a été placée en garde à vue et inculpée pour tentative de meurtre. Une enquête a été ouverte. Elle devra notamment montrer sur la relation sexuelle entre l’homme et sa nièce était consentie. Au Brésil, l’âge de la majorité sexuelle est de 14 ans de par l’article 224 du Code Pénal brésilien.