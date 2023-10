Des chercheurs font une mystérieuse découverte au fond de l’océan: «Soudainement, j’ai vu quelque chose…»

Le mégalodon, c’est un requin préhistorique qui rendrait ridicules ceux que l’on observe de nos jours. Vous l’avez peut-être vu dans Jurassic Park, mais il n’existe plus depuis des millions d’années. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de cet animal, et c’est donc une très bonne nouvelle qui nous vient du Mexique, puisque des dents de mégalodon ont été retrouvées au fond de l’océan.

Cela peut sembler anodin, mais les scientifiques peuvent apprendre beaucoup de choses grâce à ces dents. Au total, ce sont 15 fossiles de trois espèces différentes qui ont été retrouvés. Le spéléologue Erick Sosa Rodriguez, à l’origine de cette découverte, explique: «Nous observions le mur et soudainement, j’ai vu quelque chose de petit. Je me suis approché et j’ai vu qu’il s’agissait d’une dent, c’était la première, et apparemment elle appartenait à un requin-scie.»

Selon une étude publiée dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences, l’énergie que le mégalodon utilisait pour se maintenir au chaud pourrait avoir contribué à son extinction il y a 3,6 millions d’années. Les scientifiques ont suggéré que le mégalodon était capable de maintenir une température corporelle d’environ 7ºC de plus que l’eau environnante. Le chercheur principal, Robert Eagle, professeur adjoint d’océanographie et de sciences atmosphériques à UCLA, a déclaré: «Étudier les facteurs de l’extinction d’un prédateur marin aussi redoutable que le mégalodon peut nous éclairer sur la vulnérabilité des grands prédateurs marins dans les écosystèmes océaniques modernes confrontés aux effets du changement climatique en cours.»