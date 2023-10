Des chercheurs ont découvert le fossile d’une araignée géante en Australie

Le fossile a été découvert en Nouvelle-Galles du Sud. «La créature aurait erré et chassé dans les zones environnantes qui étaient autrefois une forêt tropicale luxuriante», ont expliqué les chercheurs dans un rapport. Ils ont surnommé le fossile de l’araignée «Megamonodontium mccluskyi». Le spécimen est cinq fois plus grand que ses cousins d’aujourd’hui, son corps mesurant près de 23,31 millimètres de long.

«C’est le premier fossile au monde attribué à une araignée appartenant à la grande famille des Barychelidae, plus communément appelées araignées-trappes à pattes en brosse.», a révélé Geo.

Une découverte (presque) unique en son genre

Cette dernière aurait vécu au Miocène il y a 11 à 16 millions d’années. «Seuls quatre fossiles d’araignées ont été découverts sur l’ensemble du continent, ce qui rend difficile pour les scientifiques de comprendre leur histoire évolutive», a déclaré le paléontologue Matthew McCurry de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Une découverte rare qui a ravi les chercheurs. «C’est pourquoi cette découverte est si importante : elle révèle de nouvelles informations sur l’extinction des araignées et comble une lacune dans notre compréhension du passé!», ont-ils déclaré. D’après les chercheurs: «Le parent vivant le plus proche de ce fossile vit désormais dans les forêts humides de Singapour jusqu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela suggère que le groupe occupait autrefois des environnements similaires en Australie continentale, mais qu’il a ensuite disparu à mesure que l’Australie devenait plus aride…».