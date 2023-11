Des youtubeurs anglais font des économies en allant faire leurs courses en avion en Pologne (vidéo)

Deux Youtubeurs anglais ont réalisé une expérience pour le moins édifiante… Leur but était de dénoncer l’inflation galopante qui frappe la Grande-Bretagne. On vous raconte!

Si cela semble surréaliste, faire ses courses à 1.000 kilomètres de son domicile peut s’avérer plus économique! C’est ce qu’ont démontré Josh et Archie, un duo de Youtubeurs britanniques dans une vidéo qu’ils ont postée sur leur chaîne. Leur objectif était de dénoncer l’inflation galopante qui sévit en Grande-Bretagne. On vous explique comment ils ont procédé.

Destination la Pologne

Les deux influenceurs ont décidé de s’envoler pour la Pologne et plus précisément pour Poznan, située à plus de 1.000 kilomètres de chez eux. Pour comparer les prix avec un maximum d’objectivité, ils ont choisi de faire leurs courses chez Lidl, seule enseigne présente dans les deux pays. Ils sont d’abord allés dans un supermarché londonien de la chaîne remplir un caddie avec les 135 produits sélectionnés par le gouvernement britannique pour surveiller l’évolution de l’inflation. Ces achats leur ont coûté 164,47 £, soit environ 190 €.

Ils ont ensuite répété l’expérience à Poznan. Ils s’y sont rendus par un vol Ryanair avec un bagage en soute au retour pour ramener leurs courses. Coût de leurs billets d’avion aller-retour, bagage compris: 47 £ pour un vol, soit un peu plus de 54 €. Sur place, ils ont déboursé 111€ pour un caddie similaire, soit 79 € de moins qu’en Angleterre.

Une économie d’environ 10 € malgré les frais supplémentaires

Et malgré les frais de transport et la nuit d’hôtel qu’ils ont passée sur place, les deux Youtubeurs ont déboursé un total de 156,33 £, soit 180,20 €, et ont donc économisé environ 10 €. Notons toutefois que certains produits achetés en Pologne se sont altérés au cours du vol retour, ce qui relativise l’économie réalisée.

Une petite économie, certes mais à nuancer en raison du bilan carbone catastrophique généré par une telle expédition. Leur vol aller-retour a en effet contribué à rejeter dans l’atmosphère 1,36 tonne de CO2. Pas très écolo tout ça! e.

