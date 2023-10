Elle avait commandé des accessoires pour moto mais reçoit tout autre chose: «Ce sont de jeunes spécimens»

Sept bébés araignées

Choquée de la découverte, la Belge s’est empressée d’amener les araignées chez SOS Reptiel , une association dont elle est membre située à à Ichtegem. «Ce sont de jeunes spécimens », comme l’a expliqué Marco Goes, président de l’association, à nos confrères de Het Laatste Nieuws. Les tarentules, toujours en vie, auraient entre 4 et 6 mois selon le spécialiste. «Une fois adultes, elles auront une envergure d’environ 15 centimètres », une taille impressionnante. Heureusement, ces araignées sont inoffensives pour l’homme.

Erreur de colis

Dans notre pays, il faut une autorisation pour détenir des tarentules. Mais chez nos voisins allemands, la législation relative à la détention et au commerce de ces charmantes bestioles est nettement moins contraignante, ce qui pourrait expliquer sa vente. Mais comment le colis s’est retrouvé en Belgique, à la place colis censé contenir des accessoires pour moto, reste un mystère. «Nous pensons que quelque chose a foiré en Allemagne au niveau de la société de livraison», selon Marco Goes. «D’ailleurs, le colis contenant les accessoires pour moto n’est toujours pas arrivé. Nous supposons que quelqu’un d’autre a commandé ces araignées.» On imagine la déception de ce dernier! En attendant qu’il se manifeste, les tarentules sont prises en charges par SOS Reptiel.