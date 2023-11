Elle piège le monde entier avec sa vidéo : «Je regrette mon tatouage» (vidéo)

La vidéo avait rapidement fait la une de nombreux médias, et la jeune femme avait reçu de nombreux commentaires négatifs.

«Je regrette mes tatouages»

Cependant, dans une nouvelle vidéo postée ce 13 novembre, elle explique qu'il s'agissait en réalité d'un faux tatouage. La raison pour laquelle elle a piégé tout internet est qu'elle souhaite faire passer un message aux jeunes : "Je regrette mes tatouages, et peut-être que vous les regretterez plus tard. Si je peux influencer les personnes, je souhaite le faire de la bonne manière", explique-t-elle.

"Je me souviens, il y adix ans, quand j'ai eu mes premiers tatouages, ma famille me disait que j'allais regretter, mais je ne les ai pas écoutés étant donné qu'ils n'avaient pas de tatouages. Peut-être que si une personne couverte de tatouages me l'avait dit, je l'aurais écoutée", a-t-elle ajouté en espérant avoir fait passer le message.