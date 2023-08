Il coule lui-même des dos-d'âne en béton dans sa rue pour ralentir les automobilistes (vidéo)

Quel culot ! Un homme d’un petit quartier de Salt Lake City, aux États-Unis, a décidé de couler lui-même des dos-d'âne dans sa rue. Il n’en pouvait tout simplement plus des voitures roulant à vive allure devant sa propriété.

Ras-le-bol du trafic

Illégal et dangereux

Tu l’imagines bien, ces dos-d'âne «fait maison» ne sont pas du tout aux normes . «Ce dispositif est évidemment tout à fait illégal », comme l’explique le site américain d’actualité automobile, Autonews. En plus d’être contraire à la loi, couler des dos-d'âne artisanalement dans la route peut s’avérer très dangereux . Non indiqués par un panneau, ils constituent un véritable risque pour la sécurité des automobilistes.