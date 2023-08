Il faut dépenser minimum 4.000 euros dans ces restaurants de Saint-Tropez

«Douliou Douliou Saint-Tropez», on n’est pas sûr que la dernière enquête de Business Insider donne autant envie que le célèbre film de se rendre dans la ville très prisée de la Côte française. Comme l’enquête le dénonce, certains restaurants de la ville « refuseraient les réservations aux clients qui souhaiteraient revenir mais qui n’ont pas dépensé assez lors de leur dernière visite». Pour réserver une table dans ces luxueux restaurants, il faudrait assurer de dépenser 4.000€ (minimum !) par table, ou près de 1.400€ par personne. Des montants astronomiques.

Faites chauffer la carte de banque

Si l’enquête choque certains, elle étonne peu ceux qui connaissent la ville régie par des codes et coutumes liés à l’argent. Comme dénoncé, certains restaurants n’hésitent pas à vous refuser une réservation si vous n’avez pas été assez généreux en pourboires et/ou n’avez pas assez consommé assez lors de votre dernier passage. Lors de la réservation, «on vous demande vos nom et prénom. Il est vérifié si vous êtes enregistrés dans leur fichier. C’est à ce moment-là qu’est évalué ce que vous avez déjà dépensé, commandé en boissons… jusqu’au pourboire», explique un connaisseur du milieu. En clair, si vous n’apparaissez pas comme étant un bon client, il y a de grande chance qu’on vous réponde que le restaurant est complet jusqu’à fin août et qu’on vous redirige vers un des autres restaurants du groupe.