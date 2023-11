Il retrouve un burger McDonald’s vieux de plusieurs années (vidéo)

Visuellement intacte

Dans la vidéo postée en ligne, on voit Cameron frapper le burger contre le flanc de la voiture, celui-ci restant parfaitement intacte . Il se saisit ensuite d’un marteau et écrase le sandwich. L’Australien ramasse une partie du hamburger écrasé et on voit qu’il s’effrite dans sa main «comme un biscuit». «Il est dur comme de la pierre , sans aucune moisissure . Il n’a même pas été mangé par les fourmis», partage stupéfait Cameron.

Vieux de quelques années

Selon Cameron, le hamburger est resté dans le coffre pendant un à trois ans. «Je suis dégoûté et je ne mangerai plus jamais de McDonald’s», a-t-il confié à Femail. Et il n’est pas le seul à se poser des questions sur la composition des célèbres burgers. «Le plus fou, c’est que les insectes ne l’ont pasmangé.», commente un internaute. «Je connais quelqu’un qui en avait un depuis plus de 10 ans et il était dans le même état», écrit un autre. De quoi nous dégoûter des burgers McDonald’s... ou pas.