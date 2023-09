Incroyable en France: licenciée, elle remporte le jackpot de 109 millions € à l’EuroMillions

En Bretagne, une Française s’est réveillée un beau matin avec 109 millions € en plus sur son compte en banque. En effet, cette quinquagénaire a joué à l’EuroMillions au début du mois et a décroché le gros lot. «Il paraît que j’avais plus de chance de me faire frapper par la foudre que de gagner à la loterie. Il faut croire que le destin en a décidé autrement», explique la gagnante qui a préféré rester anonyme avec le sourire.