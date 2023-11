Incroyable: pour retrouver sa propriétaire, ce chat a parcouru 1.000 kilomètres

Introuvable

En juin dernier, Hildegard Holtschneider, une journaliste et écrivaine de 74 ans qui habitait en Dordogne déménage pour retourner dans sa ville d’origine, Düsseldorf. Elle compte emmener avec elle sa chatte Louise-Charotte. Malheureusement, cette dernière est introuvable lors du déménagement. À contrecœur, la journaliste se résigne à quitter la maison sans elle . Une fois installée dans sa nouvelle ville, Hildegard Holtschneider continue néanmoins ses recherches. « Je l’ai recherchée désespérément et j’ai appelé toutes les associations de protection des animaux, les refuges et les médecins du coin, mais personne ne l’avait vue », confie-t-elle à nos confrères du Rheinische Post.

Épopée de 1.000 km

Six mois plus tard, la journaliste reçoit un coup de fil du cabinet vétérinaire de Brunswick. On lui annonce que sa chatte a été retrouvée par une étudiante de Brunswick, Luka. Elle se trouve donc à 1.000 km de son ancienne maison! La jeune femme explique avoir découvert le jeune chat en train de miauler devant sa porte. Elle l’a alors recueilli quelques jours avant de l’amener chez un vétérinaire, se rendant compte que l’animal était pucé. Louise-Charlotte a ainsi pu retrouver sa maîtresse. « C’était incroyable, on s’est retrouvées sur le quai de la gare, j’ai pleuré et mon petit bichon maltais l’a tout de suite reconnue, ils se sont fait des bises tous les deux ». Quant à savoir quelles aventures a vécu l’animal, à votre imagination! « J’ai bien demandé à Louise-Charlotte comment elle avait fait, mais naturellement, elle ne m’a pas répondu », plaisante sa maîtresse.