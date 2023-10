Julie sous le choc après cette invitation à la gender reveal d’une amie: «C’est de mauvais goût»

Julie a été invitée à la gender reveal d’un couple d’amis. Si cela semble plutôt être sympathique et généreux, un élément de l’invitation a surpris la jeune femme qui a décidé de se confier sur le site américain Reddit afin d’avoir le ressenti d’autres internautes. On vous raconte!

Enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, baby shower, gender reveal… ces pratiques festives fort présentes aux États-Unis prennent également de plus en plus d’ampleur en Europe. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont calmer cette tendance. Aux États-Unis justement, Julie (prénom d’emprunt) a été invitée à une gender reveal organisée par un couple d’amis. Mais un détail glissé dans l’invitation de cette fête qui a pour but de révéler le sexe du bébé à naître a choqué Julie. Et la jeune femme a décidé de se confier au site web américain Reddit.

Une invitation à 20$ jugée «de mauvais goût»

Ainsi, Julie explique que pour pouvoir assister à cette gender reveal, elle devait payer la somme de 20$. «Ils facturaient aux invités 20$ (19 €) pour la nourriture et les boissons», révèle-t-elle à Reddit. Si elle acceptait de débourser cette somme pour participer à l’événement, la jeune femme s’est tout de même montrée choquée par une telle demande. «Personnellement, cela ne me dérange pas d’y aller, d’autant plus qu’ils sont de bons amis. Cela ne me dérange pas non plus de payer 20 $ mais je pense que c’est de mauvais goût. Je ne pense pas que les autres invités le prendront aussi à la légère que moi?», affirme-t-elle.

Si Julie a raconté cette histoire à Reddit, c’est parce qu’elle souhaitait avoir l’avis des internautes. Et une précision apportée par la jeune femme est jugée déterminante pour ces derniers. Elle ajoute en effet que le couple a aussi précisé dans l’invitation qu’il ne «demandait pas de cadeaux». En se basant là-dessus, les internautes estiment alors que les futurs parents n’ont rien à se reprocher en demandant de payer 20$ pour participer à la fête. «Ils disent aux gens pas de cadeaux, 20 $, et ils le disent à l’avance. Je ne peux pas imaginer être contrarié par cela» ou encore «Si j’organisais un grand événement pour mon enfant à naître et que je demandais 20$ sans cadeaux, je penserais que c’est raisonnable. Si les gens sont contrariés, n’y allez pas, mais je pense que ce serait un mauvais choix», pouvait-on ainsi lire en commentaires. Et vous, vous seriez prêt à payer 20 € pour savoir en primeur si vos amis attendent un garçon ou une fille?