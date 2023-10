Le propriétaire d’une maison avec 34 panneaux solaires hallucine en recevant sa facture d’électricité: «Je suis déçu d’avoir voulu devenir écolo»

«Je payais moins à Bruxelles avec mon PEB G, pratiquement la moitié», confie, Eric Poncelet à nos confrères de Sudinfo. Le jeune pensionné a acheté avec sa femme une maison disposant d’un PEB A, à Taviers (Éghezée) sur laquelle il a placé 34 panneaux photovoltaïques. «Face aux problèmes énergétiques, on voulait se diriger vers des énergies non fossiles », confie Eric. Investissant dans un système de pompe à chaleur à 20.000€, il pensait être assuré de faire des économies. Il est vite tombé des nues.

Une facture plus élevée qu’auparavant

Malheureusement, lorsque le couplereçoitsa facture d’électricité, c’est la douche froide… «Je payais moins à Bruxelles avec mon PEB G, pratiquement la moitié. Je ne m’attendais pas à ça», explique Eric. «ORES m’a dit que le compteur intelligent allait devenir obligatoire et proposait de nous le changer gratuitement. J’ai bien demandé si j’allais conserver mes avantages d’un compteur qui tourne à l’envers, on m’a assuré que oui. Or, c’est faux», se plaint-il. «J’ai une facture de 3.200€ à payer». Selon lui, s’il avait gardé son compteur qui tourne à l’envers, sa consommation aurait été proche de zéro.

De l’énergie perdue

Mais où se situe le problème? En fait, il semblerait qu’Eric et son épouse ne consomment pas assez l’énergie que leurs propres panneaux. Ces derniers produisent de l’énergie en heures pleines, soit la semaine de 7 à 22h. Comme cette énergie n’est pas utilisée, la surproduction est réinjectée sur le réseau. Le couple est alors facturé pour l’énergie consommée en heures creuses, soit les week-ends et soirées de 22h à 7h. «J’ai fourni au réseau gratuitement plus de 2.000 KWh. Il faudrait que ce système change et qu’on ne soit plus obligé de fournir gratuitement cette énergie, ou du moins que ce soit déduit de nos factures», réclame le Belge.

Aucune indemnisation

«Je suis déçu d’avoir voulu devenir écolo en me séparant des énergies fossiles. J’aurais dû prendre une chaudière au mazout», confie Eric. Contacté par le client, ORES a expliqué ne pas pouvoir l’indemniser. «Nous ne pouvons que vous inviter à privilégier l’autoconsommation pendant les périodes de forte production (…) Vous comprendrez que nous ne puissions accéder à votre demande d’indemnisation.» Selon le pensionné, le compteur intelligent est placé au profit d’ORES et non des particuliers. Des compteurs intelligents qui seront d’ailleurs obligatoires dès 2030 en Wallonie…

