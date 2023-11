Les internautes sous le choc après avoir vu une vidéo de chat: «Cela a l’air terrifiant» (vidéo)

À première vue, les chats sont généralement adorables, et l’on n’a qu’une seule envie: les caresser et jouer avec eux. Cependant, à l’avenir, vous n’aurez peut-être plus envie qu’ils vous lèchent. En tout cas, c’est l’avis de plusieurs internautes après avoir vu une vidéo sur Instagram.

Des papilles impressionnantes

Sur son compte, le vétérinaire Peter Carlos a publié une vidéo de la langue d’un chat, dans laquelle on observe que la langue est recouverte d’épines orientées vers l’arrière, appelées papilles, et chacune d’entre elles a apparemment la rigidité d’un ongle humain.

Mais alors, pourquoi est-elle si rugueuse? Comme le révèle Cats Protection, cité par le média Lad Bible: «Les papilles aident les félins à détacher la viande des os, ce qui leur permet d’extraire le maximum de nutriments de leurs proies de la manière la plus rapide et la plus efficace possible».

Maisce n’est pas tout puisque les papillesjouent également un rôle majeur dans la façon dont les chats boivent de l’eau. «Les papilles ramassent l’eau à la surface, créant ainsi une colonne autour de laquelle le chat referme sa bouche», explique Cats Protection. Enfin, les papilles de nosanimaux domestiques sont utilisées pour letoilettage, «la partie orientée vers l’arrière faisant office de peigne».

Les internautes sous le choc

Sous la vidéo du vétérinaire, les internautes ont partagé leur stupeur face à une telle langue. «J’aime les chats, plus que les humains même, mais ne me montrez plus jamais cette chose désagréable», «Cela a l’air terrifiant», peut-on d’ailleurs lire en commentaire de la vidéo.