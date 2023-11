Les scientifiques font une découverte inquiétante: une «kilonova» pourrait détruire toute vie sur Terre durant 1.000 ans!

Voici une information qui a de quoi faire peur… Selon des scientifiques, de violentes collisions d’étoiles, appelées kilonovas, seraient susceptibles de dévaster notre planète. En cause: les rayonnements mortels qu’émet ce genre de collision. On vous explique cette découverte.

La couche d’ozone décimée

Selon ce qu’a révélé Haille Perkins, chercheuse à l’université de l’Illinois Urbana-Champaign à Space.com, «si une fusion d’étoiles à neutrons se produisait à environ 36 années-lumière de la Terre, le rayonnement qui en résulterait pourrait provoquer un phénomène d’extinction». Une telle collision engendrerait une explosion de particules qui décimerait la couche d’ozone de notre planète et la rendrait sensible aux rayonnements ultraviolets pour 1000 ans, générant un phénomène d’extinction de la Terre.

Des phénomènes rares

Mais rassurez-vous, selon Perkins, ces kilonovas sont des phénomènes rares. «Il existe plusieurs autres événements plus courants, comme les éruptions solaires, les impacts d’astéroïdes et les explosions de supernova, qui ont plus de chances d’être nocifs», a-t-elle ajouté.