Les Simpson ont encore vu juste: voici 3 prédictions qui se sont réalisées en 2023

La tragédie du submersible Titan

C’est peut-être la «prédiction» la plus dévastatrice repérée dans le dessin animé. Au mois de juin dernier, le submersible Titan a implosé, entraînant sa destruction et la mort de ses cinq occupants.

Dans un épisode de 2006, intitulé ‘Homer’s Paternity Coot’, Homer fait une «chasse au trésor» sous-marine et retrouve son père, Mason, disparu depuis longtemps. Au cours de leur excursion, le duo père-fils cherche à retrouver un navire coulé (comme le duo père-fils qui était à bord du submersible d’OceanGate). Mais en cours de route, le panneau de commande d’Homer clignote avec un signal «oxygène faible» et il perd connaissance. Heureusement, Homer se réveille trois jours plus tard à l’hôpital après s’être libéré.