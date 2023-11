L’une des meilleures plaques personnalisées en Belgique? «Celle-là est vraiment bonne»

«Enfin une plaque personnalisée qui a du sens !»

C’est le cas du propriétaire d’une Porsche qui a opté pour une plaque sur laquelle il est indiqué «No Tesla». Il n’aime visiblement pas la marque américaine et il a décidé de payer 1.000 € pour le faire savoir! Une chose est sûre: cette Porsche No Tesla fait bien rire celles et ceux qui la croisent, mais aussi les internautes. «Celle-là est vraiment bonne», «Ça a quand même bien plus de gueule qu’une tesla», «Enfin une plaque personnalisée qui a du sens !», «J'approuve j'adore», «Trop bon», «Ça a le mérite d’être clair», «La meilleure», «C’est un bon lui», peut-on lire sur les réseaux sociaux.