Mariés depuis trois ans, ils découvrent qu’ils sont cousins

Dans une vidéo TikTok, qui a cumulé 5,7 millions de vues, le couple écrit: «Plus de 2 ans de mariage et nous venons de découvrir que nous sommes cousins». On peut voir Nick et Tylee s’embrasser sur la musique «Sweet Home Alabama». En sous-titre de la vidéo, on peut également lire: «J’aurais aimé plaisanter».