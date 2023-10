Mauvaise surprise pour ce conducteur qui reçoit une amende de 1,3 million €: «Vous payez ou vous allez au tribunal!»

On ne plaisante pas avec les infractions routières aux Etats-Unis et ça, Connor Cato l’a appris à ses dépens. Ce conducteur roulait à 145 km/h sur une route limité à 90km/h, et il a donc été contrôlé par une voiture de police. Quelques semaines plus tard, il savait qu’il recevrait un PV à son domicile, mais il ne s’attendait pas à devoir régler un tel montant, puisque l’amende s’élevait à 1,3 million €.