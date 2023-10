Megan soigne son cancer durant deux ans avant d’apprendre qu’elle n’en a jamais eu : « Je suis en colère »

Que s’est-il passé?

Un jour, Megan a remarqué un grain de beauté étrange sur le haut de son bras. Celui-ci a d’abord augmenté de volume avant de devenir irritant et de voir apparaître des croûtes. Elle s’est donc rendue à un examen dermatologique à l’hôpital de Chelsea et de Westminster en 2019. Suite à celui-ci, une biopsie a été réalisée et c’est là que Megan a reçu la nouvelle: elle avait un cancer de la peau. Elle a alors subi une intervention chirurgicale afin d’éliminer ce que l’on pensait être le cancer. Elle a ensuite congelé ses ovules en prévention de son traitement d’immunothérapie. Elle a suivi neuf cycles de traitement jusqu’en mai 2021 avant de tout arrêter lorsqu’on lui apprit que la maladie avait totalement disparu aucun signe de la maladie. Un jour, ses dossiers ont été réexaminés suite à une nouvelle fiducie hospitalière et c’est là que les médecins ont réalisé leur terrible erreur.

«Le choc complet.»

«Quand les médecins m’ont fait asseoir et me l’ont dit, il a fallu un certain temps pour comprendre. On pourrait penser que l’émotion immédiate serait le soulagement, et dans un certain sens, c’était le cas, mais je dirais que les émotions les plus importantes étaient la frustration et la colère.» a expliqué Megan en racontant à quel point la nouvelle lui avait causé un «choc complet».