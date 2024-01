«Pas mieux pour se la faire rayer»: cette plaque personnalisée provocatrice fait réagir

En Belgique, chaque citoyen peut choisir de personnaliser sa plaque d’immatriculation. Pour cela, il suffit de payer 1.000 € et bien sûr respecter quelques règles dans ce qu’on souhaite indiquer sur sa plaque. Certains automobilistes se font plaisir en choisissant de mettre leur surnom ou leur activité professionnelle. D’autres en profitent pour faire un peu de provocation ou pour faire un trait d’humour. Et ça ne passe pas toujours!

Drôle ou prétentieuse? Cette plaque divise

Le propriétaire d’une Porsche Panamera rouge a ainsi choisi de payer 1.000 € pour inscrire «JALOUX» sur sa plaque d’immatriculation. Évidemment, on ne connaît pas l’histoire derrière ce choix, mais une chose est sûre: cette plaque divise. Certains la trouvent drôle, remplie de second degrés. D’autres la trouvent ridicule, voire un peu trop provocatrice et prétentieuse.

«Heureusement que le ridicule ne tue pas…»

«Comment faire ruminer certains! Ça marche», «C’est vraiment beauf!», «Franchement jalouse? Moi une voiture du moment qu’elle roule et qu’elle me conduit d’un point A à un point B…», «Heureusement que le ridicule ne tue pas…», «Certainement un intello!», «Plaque prétentieuse», «Le but de la plaque étant de faire parler, et ça marche», «Vraiment n’importe quoi», «Jaloux d’une Panamera, il faut déjà y aller, quand tu vois la tronche de l’arrière», «Pas mieux pour se la faire rayer», «Pour moi une des meilleures si vous avez le sens de l’humour», «Humour au second degré, j’adore», peut-on ainsi lire parmi les nombreuses réactions qu’elle suscite sur Facebook.