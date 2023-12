Cette plaque personnalisée illustre parfaitement l’humour belge: «Il n’y a qu’en Belgique que tu vois ça»

En Belgique, tout le monde peut choisir de personnaliser sa plaque d’immatriculation en payant 1.000€. Il faut bien sûr respecter quelques règles dans le choix des mots et qu’elle ne soit pas encore prise. Beaucoup d’automobilistes en profitent et choisissent une plaque qui fera rire les autres.

Des plaques toujours plus drôles

Parfois, on peut se dire que c’est un peu cher payé pour faire un trait d’humour, mais après tout, chacun fait ce qu’il veut de son argent. Et puis, c’est important de faire sourire. Certains Belges ont ainsi payé 1.000 € pour afficher « Jemenfous », «0 PV SVP», «No money», «Ze Peye» ou encore « plaque », tout simplement.

1.000 € pour écrire BARAKI sur une plaque

«La plaque va parfaitement avec la voiture», «Le mec est quand même le roi de l’autodérision. Franchement, ça me donne envie de boire une Cara avec lui en discutant de sa caisse», «J’avoue que c’est la meilleure association voiture/plaque que j’ai vue», «10/10 pour l’autodérision», «En plus une Fiat Mutlipla. Pur baraki. Excellent», «C’est la meilleure plaque. Fin du game», «Sensationnel», «La plaque coûte plus cher que la voiture», «Humour belge en puissance!», «C’est du génie», «Il n’y a qu’en Belgique que tu vois ça», peut-on notamment lire sur Facebook. Une plaque bien marrante et originale à découvrir sur les routes belges.