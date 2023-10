Polémique: ce restaurant vendait des bouteilles de vin de l’Allemagne nazie

Du vin vendu très cher

Trois bouteilles sur 45.000

Marco Pelletier, le propriétaire du restaurant a très vite réagi à la polémique. Il a expliqué ne pas vouloir faire la promotion du nazisme en vendant ces vins dans son restaurant, soulignant qu’«on ne parle que de trois bouteilles sur les 45.000 de la cave». Il a tenu à s’expliquer dans un post Instagram: «Oui, ces 3 bouteilles correspondent à l’une des parts les plus sombres de notre Histoire, indéniablement… C’est pour cela que ces vins ne sont pas mis en avant auprès du grand public. Ces vins sont uniquement présents à l’origine de la carte du restaurant, un registre compilant l’ensemble des vins stockés dans notre cave, qui n’est consulté que par les plus fins connaisseurs et passionnés de vins.» On n’est pas sûr que l’excuse passe…