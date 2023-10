Remodeler son visage à coup de marteau: ce nouveau défi inquiète (vidéo)

Mais comment justifient-ils cette pratique?

Comme le rapporte Forbes, ces jeunes seraient des adeptes de la « Loi de Wolff », du nom de Julius Wolff un chirurgien allemand. En 1800 il a développé cette loi selon laquelle « L’anatomie osseuse n’est pas une structure figée, mais évolue selon les charges subies par l’os ». D’après lui, nos os sont doncconstamment en cours de remodelage. Et enappliquant une certaine force sur eux, cela peut «augmenter le rythme de ce remodelage et, ce faisant, rendre vos os plus forts et plus épais».