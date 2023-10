Scène surréaliste à bord d’un avion: Le pilote annonce aux passagers que leur vol est annulé car… une personne a déféqué sur le sol (vidéo)

Les passagers d’un vol easyJet devant relier Tenerife à Londres se souviendront longtemps de cette histoire… Alors qu’ils étaient installés dans l’avion et que leur vol avait déjà été retardé de plusieurs heures, ils ont appris par le pilote que l’appareil ne décollerait finalement pas ce jour-là. La raison? Une personne a «déféqué sur le sol des toilettes». On vous raconte!

Des passagers furieux

Sur une vidéo, on aperçoit ainsi le pilote de l’avion expliqué qu’une personne à bord de l’appareil a «déféqué sur le sol des toilettes» et qu’ils allaient donc «passer la nuit ici» avant de repartir le lendemain matin.

Un vol retardé pour un «nettoyage supplémentaire»

La compagnie aérienne s’est, quant à elle, défendue comme elle le pouvait par l’intermédiaire de son porte-parole. «easyJet peut confirmer que le vol EZY8054 entre Tenerife et Londres Gatwick hier soir a été retardé pendant la nuit en raison d’un nettoyage supplémentaire de l’avion. Nous avons fait tout notre possible pour minimiser l’impact de cette perturbation sur nos clients, en leur fournissant un hébergement à l’hôtel et des repas, et le vol devrait repartir cet après-midi», a-t-il ainsi déclaré.