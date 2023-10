Soins, draps, papier toilette… à l’hotel les clients volent tout ce qu’ils peuvent

Dans un contexte économique où les vacances coûtent plus chères, les Français ne se content plus de voler les produits de toilette ou les sachets de thé lorsqu’ils séjournent à l’hôtel. Ils voient désormais plus grand en glissant dans leurs valises des produits plus luxueux…

Est-ce la conséquence de l’inflation qui a rendu les billets d’avion plus coûteux et le budget vacances plus élevé? Difficile d’établir un lien certain, mais la question mérite d’être posée dans un contexte où les Français semblent avoir les yeux plus gros que le ventre lorsqu’ils envisagent de glisser un objet appartenant à l’hôtel lors d’un séjour, à en croire une étude révélée par la plateforme de réservation Hotels.com. Il y a lieu de s’interroger dans la mesure où dans la liste des objets subtilisés se trouve… le papier toilette (13%), symbole de ces périodes économiques tendues.

Échantillons, soins, draps…

Les petits échantillons de gel douche et de shampoing ont longtemps incarné le type de produits qui suscitent la convoitise des voyageurs, jusqu’à ce que de nombreux établissements décident de les remplacer par des distributeurs à la contenance plus importante pour des raisons écologiques. Si ces petites bouteilles sont toujours subtilisées lorsqu’elles sont encore proposées (59%), les vacanciers lorgnent désormais sur des objets plus luxueux, qui ne se trouvent même pas nécessairement dans leur chambre.

Pas moins de 38% de Français révèlent ainsi glisser dans leur poche les produits de beauté et de soin qui se trouvent dans le spa de l’hôtel. Quand ils retournent dans leur chambre, les séjournants ne se contentent plus des traditionnels chaussons, ils défont carrément leur lit pour embarquer draps, couettes et taies d’oreiller. C’est le cas de 15% de répondants.

Sans scrupule

Tout cela prend de la place! Mais certains, en l’occurrence 8% de Français concernés, anticipent leur saisie en prévoyant suffisamment de place dans leur valise après avoir réalisé un repérage sur ce qui peut éventuellement les intéresser… Bref, ils savent d’avance qu’ils se prendront pour Arsène Lupin! Mieux vaut en effet «prévoir» l’espace nécessaire quand on a aucun scrupule à voler… des objets d’art comme des peintures ou des sculptures. Heureusement, ce n’est qu’une minorité (2%) qui a eu au moins la décence de confier leur tort à l’occasion de cette étude. Difficile toutefois d’évaluer la proportion de voyageurs qui n’a pas eu le cran d’indiquer ce qu’ils avaient dérobé…

*Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 2.000 personnes représentatives de la population française interrogées du 30 janvier au 2 février 2023.

