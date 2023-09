Terrible bagarre en plein shopping: un employé en vient aux mains avec une cliente (vidéo)

Un témoignage glaçant

D’après «MyLondon», la vidéo aurait été enregistrée par une jeune femme âgée de 18 ans répondant au nom d’Edilenny Douteo, présente sur les lieux au moment des faits. Cette dernière s’est empressée de raconter sa version des faits: «J’ai vu la dame, ils se criaient dessus depuis le début» s’est-elle remémorée. «Elle demandait un remboursement et ils lui ont dit que ce n’était pas possible. Alors elle est allée dans les rayons dumagasin et leur a dit que s’ils ne la remboursaient pas, alors qu’elleirait prendre ce qu’elle était supposée obtenir avec cet argent. Quand elle a essayé de quitter le magasin, le gars l’a poussée puis il est devenu agressif» a-t-elle poursuivi. «J’ai tout vu mais je n’ai pas enregistré depuis le début parce que je me disais ’ouais, il ne fera rien parce que c’est une femme’. Elle est aussi petite que moi donc il ne va pas faire n’importe quoi. Puis j’ai vu le gars devenir agressif, et il l’a très, très gravement étranglée. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Il l’a étranglée et il l’a traînée dans le magasin et elle a essayé de l’éloigner d’elle mais elle n’a pas pu» conclut-elle. Un témoignage qui fait tout simplement froid dans le dos.