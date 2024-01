Un «crime culinaire suprême»? Un célèbre pizzaïolo italien ajoute la pizza Hawaï à sa carte

«On ne peut pas juger avant d’avoir goûté»

Sorbillo, l’un des pizzaïolos les plus célèbres d’Italie, se défend. «C’est délicieux et on ne peut pas juger avant d’avoir goûté. Il y a trop de préjugés.» Sur les réseaux sociaux, les internautes ont réagi avec indignation.