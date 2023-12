Un homme monte avec son scooter dans le train: «Oh purée mais c’est interdit ça!»

Quand on prend le train, les surprises peuvent être nombreuses. Mais voir quelqu’un embarquer avec son scooter, ce n’est pas tous les jours que ça arrive. C’est pourtant la scène à laquelle Aurélie et de nombreux autres voyageurs ont assisté ce lundi matin.

Il monte avec son scooter dans le train

Il insulte les personnes qui l’interpellent

«Des personnes l’ont interpellé en lui disant qu’il n’avait rien à faire là et qu’il gênait. Il a été vulgaire et les a envoyés sur les roses», raconte la jeune femme au journal local Lorrain Actu. L’homme est descendu en gare d’Uckange. «Le scooter était loin d’être électrique vu comment il a pétaradé à sa descente!», précise Aurélie.

«Je me demande comment il a fait pour passer inaperçu jusqu’au quai!»

La photo a suscité de nombreuses réactions sur le réseau social. «J’avoue c’est original!!», «C’est interdit, ça ne devrait même pas monter», «Je pensais avoir vu le pire avec le type qui se déplaçait en trottinette électrique dans le TER… toujours plus haut, toujours plus fort», «Je me demande comment il a fait pour passer inaperçu jusqu’au quai!», «Le mec n’est même pas inquiet de se faire attraper sur le quai ou par un contrôleur…», «Oh purée mais c’est interdit ça», «Et c’est le genre d’individu qui va t’agresser quand tu vas lui dire de sortir ou de payer un supplément.», «Aucune action de la SNCF, plus prompte à dresser des amendes à des musiciens qui osent monter à bord avec leur violoncelle…», peut-on ainsi lire dans les commentaires.